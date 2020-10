시진핑, "한국전쟁 참전은 중화민족 역사책에 영원히 새겨질 것"

중국 지도자가 직접 연설한 것은 지난 2000년 장쩌민 이후 20년만에 처음

미국 겨냥, 미국에 승리 등 한국전 참전 당위성 강조

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 정부가 23일 한국전쟁 참전을 의미하는 '항미원조(抗美援朝)' 70주년 행사를 대대적으로 개최했다.

중국은 한국전에 참전, 미국군과 한국군을 상대로 첫 승리를 거둔 1950년10월25일을 기념일로 정해 매년 행사를 하고 있다.

시진핑 주석은 70주년 행사에서 직접 연설을 했다. 중국 지도자가 항미원조 기념행사에서 직접 연설한 것은 지난 2000년 장쩌민 주석 이후 20년 만이다.

당초 미ㆍ중 갈등 상황을 감안, 70주년 행사를 대대적으로 하지 않을 것이라는 예측을 깨고 시 주석이 직접 연설했다는 점에서 앞으로 '미국의 눈치를 보지 않겠다'는 뜻으로 해석된다.

시 주석은 이날 오전 10시(현지시각) 베이징 인민대회당에서 열린 행사에 참석, "항미원조 전쟁의 위대한 승리는 중화민족의 역사책에 영원히 새겨질 것"이라며 "인류 평화, 발전, 진보의 역사에도 영원히 새겨질 것"이라고 밝혔다.

그는 이어 "공산당 중앙위원회와 국무원, 군사위원회를 대표해 항미원조 전쟁에 참전했던 용사와 유족, 동지들에게 감사의 뜻을 전한다"고 덧붙였다.

시 주석은 "항미원조는 역사적 결단이었다"면서"1950년10월19일 펑더화이 사령관 겸 정치위원의 인솔하에 조선 전장에 진입했다"면서 이는 중국의 정의로운 행동이었다고 강조했다. 이는 중국군의 한국전 참전의 당위성을 강조한 것으로 미국을 겨냥한 발언으로 해석된다.

시 주석은 "중국의 항미원조는 아시아는 물론 전 세계에 신중국 대국의 지위를 과시한 전쟁이었다"며 "세계 평화를 지키려는 중국인들의 굳은 결의를 보여준 전쟁"이라고 자평했다.

그는 재차 "위대한 항미원조 정신은 시공을 넘어, 영원히 계승되고 대대로 전해져야 한다"고 강조했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr