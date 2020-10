[아시아경제 문혜원 기자] 중소벤처기업부는 관계부처와 논의를 거쳐 본부 조직의 세종시 이전을 위한 세종 이전 의향서를 지난 16일 행정안전부에 제출했다고 23일 밝혔다.

중기부는 세종 이전 추진과 관련해 중소·벤처기업과 소상공인 정책 컨트롤타워로서 관계부처와의 소통과 협업을 강화하고, 부 승격(2017년 7월)·코로나19 등 대내외의 정책환경 변화로 인해 증가하는 중소·벤처기업 및 소상공인 정책 수요에 효과적으로 대응하기 위함이라고 전했다.

또 중소·벤처기업과 소상공인 정책의 성공적 추진을 위해서는 다른 경제부처와의 효율적 정책 연대 및 긴밀한 협업이 필수적이며 본부 조직의 세종시 이전이 정부부처 간 정책 시너지 효과를 창출할 것이라고 했다.

