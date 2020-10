국민의힘, 추미애 사퇴 촉구…“고마해라 마이 했다 아이가”(종합)

이종배 “與, 윤석열 마녀사냥 수준…누구 위한 국감인가”

[아시아경제 임춘한 기자] 주호영 국민의힘 원내대표는 23일 추미애 법무부 장관을 향해 “울산시장 선거공작 사건 수사를 못하도록 막은 일, 환경부 블랙리스트 수사한 사람들을 다 내친 일, 권언유착 사건 한 일 등 이미 정권에 공을 세울 만큼 세웠다”며 “만족함을 알고 그만두는 게 좋겠다”고 밝혔다.

주 원내대표는 이날 국회에서 열린 국감대책회의에서 “한국 영화에 나오는 ‘고마해라 마이 했다 아니가’ 이 말로 추 장관에 다시 한 번 충고를 한다”며 이같이 말했다.

주 원내대표는 “어제 대검 국감 통해 새로운 사실들이 몇 가지 나왔다. 검찰총장이 법무부 장관의 부하냐 아니냐가 논란이 됐지만 추 장관의 얘기대로 부하라면 부하 두 사람에게 들이 받히는 수모를 장관이 겪은 것”이라며 “보통사람 같으면 부끄러워서라도 박순철 남부지검장이 아니라 추 장관이 그만둬야 할 상황”이라고 지적했다.

주 원내대표는 “추 장관이 법에도 없는 권한으로 검찰총장에 수없이 갑질을 한다는 게 감사 결과 밝혀졌다”며 “우리당 의원들은 팩트에 근거해 아주 품위 있게 법사위 국감을 잘 이끄는 반면 더불어민주당 의원들은 일구이언, 표리부동, 궤변의 전형을 국민에 많이 보여줬다”고 꼬집었다.

이종배 정책위의장은 “어제 법사위에서 검찰총장에 대한 여당 의원들의 행태는 목불인견”이라며 “그렇게 칭찬하던 검찰총장을 마녀사냥의 수준으로 공격을 하는 것을 보고 참 이게 누구를 위한 국감인지 생각이 들었다”고 밝혔다.

이 정책위의장은 “민주당 의원들은 선택적 정의라든지 대통령과 판단이 다르면 정치로 하면 된다고 공격을 했는데, 도대체 무엇을 감추려고 검찰총장을 난도질 하는 건지 상식적 수준에서 도저히 이해하기가 어렵다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr