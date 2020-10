미국 첫 사례

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 식품의약국(FDA)이 22일(현지시간) 길리어드사이언스의 렘데시비르를 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 치료제로 정식 승인했다.

미국에서 정식으로 승인된 코로나19 치료제는 렘데시비르가 처음이다. 앞서 FDA는 지난 5월 렘데시비르의 긴급 사용을 승인한 바 있다.

항바이러스제인 렘데시비르는 코로나19 중증 환자의 사망률을 낮추는 효과가 있는 것으로 알려졌다.

