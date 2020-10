[e 공시 눈에 띄네]코스피-21일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 353,500 전일대비 1,000 등락률 +0.28% 거래량 516,282 전일가 352,500 2020.10.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 카카오, 3395억 규모 해외 교환사채 발행올해 IR 대상은 현대차·덕산네오룩스코스피·코스닥 하락 출발…"투자심리 약화 속 지수 등락" close =3395억 규모 해외 교환사채 발행..."M&A 재원"

◆ 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 81,100 전일대비 1,000 등락률 +1.25% 거래량 102,118 전일가 80,100 2020.10.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한국조선해양, 1400억원 규모 선박 3척 수주5년간 하도급법 위반 10건 중 9건 '대금 미지급'한국조선해양, '현대重파워시스템' 베이사이드PE에 판다 close =9월 누적 수주 54억원…전년비 35.4% 감소

◆ 한창제지 한창제지 009460 | 코스피 증권정보 현재가 2,115 전일대비 30 등락률 +1.44% 거래량 486,185 전일가 2,085 2020.10.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 【전문가추천】 월요일 (28일) '급상승' 예상되는 테마 'TOP3' 【전문가추천】 내일 (18일) '급상승' 예상되는 테마 'TOP3' 말씀드렸죠? 삼성전자가 오를 수 밖에 없는 이유! 세계 최소 곡률 폴더블! close =1억5000만원 규모 기계장치 처분 결정

◆ 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 336260 | 코스피 증권정보 현재가 47,000 전일대비 1,000 등락률 +2.17% 거래량 1,676,282 전일가 46,000 2020.10.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 두산퓨얼셀 '한국형 고효율 SOFC' 개발 나선다…2024년 양산 목표[주간HOT종목]외국인 투자자 주목 받은 '두산퓨얼셀''수소발전 청사진' 좋긴한데…의무이행 주체·수급대책은요? close =3분기 영업익 125억원…전분기 대비 0.36%감소

◆ 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 688,000 전일대비 6,000 등락률 +0.88% 거래량 46,859 전일가 682,000 2020.10.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 삼성바이오, 3분기 누적 매출·영업이익 지난해 전체 뛰어넘어(종합) 삼성바이오, 3분기 영업익 565억원…전년比 139% 증가삼성바이오로직스, 3분기 영업이익 565억원…전년동기대비 139%↑ close =3분기 영업익 565억...전년비 139% 증가

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr