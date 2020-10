[e공시 눈에 띄네] 코스닥-20일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 우원개발 우원개발 046940 | 코스닥 증권정보 현재가 5,640 전일대비 110 등락률 -1.91% 거래량 153,397 전일가 5,750 2020.10.20 15:30 장중(20분지연) 관련기사 우원개발, 4대강 복원 테마 상승세에 7.37% ↑우원개발, 4대강 복원 테마 상승세에 5.26% ↑【전문가의견】 엔진의 종말, 그리고 사야하는 '2차전지 관련주' close =호반산업으로부터 676억원 규모로 동북선 도시철도 민간투자사업 건설공사 계약을 수주했다고 공시

◆ 감마누 감마누 192410 | 코스닥 증권정보 현재가 3,120 전일대비 20 등락률 -0.64% 거래량 86,915 전일가 3,140 2020.10.20 15:30 장중(20분지연) 관련기사 감마누, 주가 5170원.. 전일대비 -17.15%감마누, 검색 상위 랭킹... 주가 -7.37%“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close =사업 통합을 위한 시너지 효과 창출을 위해 49억원 규모로 대명국제여행사의 지분을 100% 취득했다고 공시.

◆ MP한강 MP한강 219550 | 코스닥 증권정보 현재가 1,460 전일대비 30 등락률 +2.10% 거래량 10,097,394 전일가 1,430 2020.10.20 15:30 장중(20분지연) 관련기사 ‘주식카톡방 완전무료 선언’ 파격결정거래소, MP한강에 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구 MP한강, 외국인 19만 2000주 순매도… 주가 -1.24% close =한국거래소 조회공시 요구 관련 별도로 공시할 중요한 정보 없음.

◆ 서희건설 서희건설 035890 | 코스닥 증권정보 현재가 1,170 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 941,714 전일가 1,170 2020.10.20 15:30 장중(20분지연) 관련기사 서희건설, 2009억원 규모 아파트 신축공사 계약 체결[e 공시 눈에 띄네]코스닥-14일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-9일 close =부산연산지역주택조합에 대해 385억원 규모의 채무보증을 결정.

◆ 유아이엘 유아이엘 049520 | 코스닥 증권정보 현재가 3,745 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 52,782 전일가 3,745 2020.10.20 15:30 장중(20분지연) 관련기사 "날 좀 보소" 배당株의 외침유아이엘, 주당 250원 현금배당유아이엘, 자회사 유테크 흡수합병 결정 close =디오스텍의 지분 인수를 위한 입찰에 참가해 우선협상대상자로 선정.

◆ SNK SNK 950180 | 코스닥 증권정보 현재가 12,950 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 71,217 전일가 12,950 2020.10.20 15:30 장중(20분지연) 관련기사 6월 15일 코스닥, 52.91p 내린 693.15 마감(7.09%↓)SNK, 검색 상위 랭킹... 주가 14.25%6월 2일 코스닥, 7.86p 오른 743.58 마감(1.07%↑) close =코로나19 영향으로 오는 29일 정기주주총회 개최를 앞두고 감사보고서 제출이 지연되고 있다고 공시

이민지 기자 ming@asiae.co.kr