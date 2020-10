현대오일뱅크 멤버십 가입하고 공룡 인형 '득템'하자

[아시아경제 황윤주 기자] 현대오일뱅크가 10월 19일부터 보너스카드 앱 ‘BLUE(블루)’ 유료 멤버십 가입자에게 자사 공룡 캐릭터 인형을 증정하는 행사를 갖는다고 20일 밝혔다.

지난 5월 선보인 공룡캐릭터 ‘지오’ ‘디오’ ‘키오’로 만든 인형으로 전국 39개 직영 주유소에 방문해 유료 멤버십만 제시하면 즉시 수령이 가능하다. 주유소 별로 보유 인형이 모두 소진되면 행사는 종료된다. 대상주유소와 주유소 별 인형 재고현황은 현대오일뱅크 보너스카드 홈페이지에서 실시간 확인 가능하다.

유료멤버십은 단골고객에게 차별화된 프리미엄 서비스를 제공하기 위해 보너스카드 앱 ‘BLUE’ 내에 새롭게 론칭한 서비스다. 연 회비 3만원을 내면 무료 세차서비스 8회, 주유쿠폰 3000원 권, 스타벅스 모바일 상품권 등 4만원 이상의 혜택을 제공한다.

현대오일뱅크 관계자는 “앞으로 단골 고객의 니즈를 파악해 경 정비, 공유 주차 등 다양한 고객 맞춤형 멤버십 서비스를 선보일 예정이다”고 말했다.

