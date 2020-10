'국민외교타운' 출범…대국민 강연·소통 행사

[아시아경제 임철영 기자] 국립외교원이 19일 외교타운 5층 국민외교아카데미관에서 국민외교타운 출범을 기념해 국립외교원장 강연회 및 외교관과의 대화를 개최했다고 밝혔다.

김준형 국립외교원장은 강연에서 한국 정부의 국민외교 추진 현황 및 국민외교타운 출범 배경과 앞으로의 비전을 설명하는 한편 이어진 질의응답 시간을 통해 국민 참여 활성화 및 소통 강화 방안에 대한 의견을 청취하고 국민외교타운을 포함한 국민외교 정책 전반에 대해 자유롭게 소통하는 자리를 가졌다.

강연회에 이어 개최된 ‘외교관과의 대화’에서는 다양한 경로를 통해 입부한 현직 외교관 5명을 패널로 초청해 외교부, 외교관에 대해 궁금했던 내용에 대해 자유롭게 질문하고 재외공관 외교 활동, 재외국민 보호 활동 및 의전까지 외교 현장의 생생한 경험을 공유하는 시간을 가졌다.

외교부 당국자는 "이번 행사는 국민외교타운 공식 출범 이래 개최된 첫 대국민 강연 및 소통행사로 국민에게 한걸음 더 가까이 다가가는 국민외교타운의 국민외교 비전 실현을 위한 대장정의 첫 걸음"이라면서 "국립외교원은 2021년부터 본격적으로 일반 국민 대상으로 운영 예정인 국민외교아카데미 프로그램을 통해 ‘국민 체감형 외교’ 구현을 위해 적극적인 노력을 경주해 나갈 것"이라고 설명했다.

