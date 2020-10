국민의힘 "고통받는 국민들 이제야 보였나…부동산 제자리로 돌려놔야"

[아시아경제 이지은 기자] 국민의힘이 전셋값 급등을 지적하며 정부여당에 "부동산 시장을 제자리로 돌려놔야 한다"고 목소리를 높였다.

윤희석 국민의힘 대변인은 20일 논평을 통해 "정부의 부동산 정책이 그저 엉터리였음이 벌써부터 증명되고 있다"며 이같이 말했다

그는 가위바위보로 임차인을 정하고, 집 보여주면서 '10분에 5만원' 조건을 내거는 등 최근 전세 세태를 언급하며 "무능과 무책임으로 일관한 정부, 임대인과 임차인을 편가르기에 이용한 여당 탓에 서민들만 고통 받고 있다"고 지적했다.

윤 대변인은 "고통 받는 국민들이 이제야 보였는지 이낙연 더불어민주당 대표가 부동산 정책 반성과 현장 점검부터 시작하겠다고 했다"며 "이제 정부가 답해야 한다. 허황된 믿음에서 비롯된 잘못된 정책에 대한 집착을 버리고, 부동산 시장을 제자리로 돌려놔야 한다"고 말했다.

