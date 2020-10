박주민 "秋 수사지휘권 발동, 윤석열 사퇴 압박 아니야"

[아시아경제 김연주 기자] 박주민 더불어민주당 의원은 20일 추미애 법무부 장관이 윤석열 검찰총장을 상대로 수사지휘권을 발동한 것과 관련해 "법무부가 지난주 자체 감사를 했고 감찰에서 일정 정도 내용이 나온 것 같다"고 밝혔다.

박 의원은 이날 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'와 인터뷰에서 "법무부에 알아보니 (김봉현의) 입장문을 뒷받침할 것들이 있더라는 정도의 얘기를 들었다"면서 이같이 말했다.

이번 수사지휘권 발동이 라임 사태 핵심인물로 지목된 김봉현 전 스타모빌리티 회장의 폭로를 바탕으로 한 게 아니냐는 일각의 지적에 대해서는 "김봉현의 자필 입장문만 가지고 수사지휘를 한 것 같지는 않다"고 일축했다.

이어 김 전 회장으로부터 접대를 받았다는 의혹이 제기된 서울남부지검장이 윤 총장에게 면담 보고한 것을 두고는 "통상의 절차에 따른 보고가 아니다"라며 "면담 보고를 할 때는 통상적으로 관련 부의 부장들이 배석하고 서면으로 자료도 남는데 다르게 이뤄졌다"라고 했다.

'라임 사태' 수사에서 윤 총장이 빠져야 하는 이유에 대해선 "여권 인사에 대해서는 수사를 강하게 하는 반면에 야권 인사들에 대해서는 수사가 제대로 이뤄지지 않은 거 아니냐"며 "당시 수사 지휘 라인이 제대로 알지 못했거나 알면서도 제대로 수사하도록 지휘를 하지 않았다는 의혹이 있다"고 했다.

박 의원은 이번 수사지휘권 발동이 윤 총장 사퇴 압박과 관련된 게 아니냐는 의문에 관해선 "법무부 장관의 이번 수사지휘는 현재 상황을 그대로 인정한 것이자 원칙을 다시 선언한 것에 불과하다"면서 "'윤 총장 물러나라' 이렇게 보기는 조금 어려울 것 같다"고 해석했다.

