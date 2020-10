[아시아경제 이지은 기자] 친박 인사로 분류되는 유기준 전 의원이 유튜브 방송 '가로세로연구소(가세연)'를 통해 출마선언을 한다.

유 전 의원은 19일 페이스북에서 "가세연에 출연해 가덕 신공항 건설, 부산시장 재보선 (출마) 등에 관해서 대담을 한다"며 이같이 밝혔다.

그가 링크한 가세연 방송 썸네일에는 '긴급대담, 부산시장 출마선언'이라는 문구가 담겨 있다.

부산에서 내리 4선을 한 유 전 의원은 박근혜 정부에서 해양수산부 장관을 지낸 대표적 친박 인사다. 지난 21대 총선에서는 "총선 승리와 정권교체를 위한 밀알이 되겠다"며 불출마 선언을 했다. 유경준 국민의힘 의원의 친형으로, 이언주·이진복·박형준 전 의원 등과 함께 부산시장 재보선 원외 후보군으로 꼽힌다.

