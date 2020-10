속보[아시아경제 임주형 기자] 경기 남양주시 오남읍에서 초등생 2명이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 확진 판정을 받았다. 이들이 다니는 초등학교는 이번 주 전 학년 등교 중지했다.

남양주시는 19일 오남읍에 거주하는 초등생 A군과 B군이 코로나19 확진 판정을 받았다고 밝혔다. 이들은 지난 17일 확진된 오남읍 일가족의 접촉자다.

밀접접촉자는 6명으로 파악됐으며, 시는 확진자들이 방문한 초등학교와 학원 관련 90명에 대해 코로나19 검사를 진행할 예정이다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr