홍세진버섯농장, 함평군 경로식당에 새송이버섯 매달 지원

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 홍세진버섯농장에서 함평군 경로식당에 새송이버섯을 매달 지원키로 했다.

19일 함평군에 따르면 최근 홍세진버섯농장(대표 홍세진)에서 새송이버섯 100㎏을 학교면 경로식당에 매달 지원하기로 했다고 19일 밝혔다.

이번 기부는 홍세진 농장 대표가 지역 복지차원에서 코로나19로 힘든 어려운 이웃들을 위로하기 위해 마련됐다.

이달부터 매달 무상 지원되는 새송이버섯은 당분간 지역특화사업인 ‘사랑의 밑반찬 배달사업’에 사용된다.

코로나19 여파로 독거노인 등 지역취약계층을 위한 경로식당 운영이 잠정 중단됨에 따라, 면은 공동급식 대신 밑반찬 등 무료도시락을 각 가정에 전달할 방침이다.

홍세진 대표는 “새송이버섯은 비타민C가 풍부해 코로나19는 물론 다가오는 겨울철 호흡기 질환 예방에도 도움이 된다”며 “작은 정성이지만 지속적인 나눔 활동을 통해 지역에 보탬이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

