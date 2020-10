'국민외교타운' 출범…강경화 장관 "정부-국민 끊임 없는 소통 중요"

영사콜센터·여권과 민원실·국민외교아카데미관·국민외교센터·한-아프리카재단·대외동포재단 서울사무소·KF 데이터센터 입주

[아시아경제 임철영 기자]외교부와 국립외교원이 서울 서초구 서초동 외교타운에서 '국민외교타운' 출범식을 개최했다. 이번 출범식에는 강경화 외교부 장관을 포함해 김준형 국립외교원 등 관계자 60여명이 참석했다.

강 장관은 19일 열린 출범식 축사를 통해 "정책의 공급자인 정부와 정책의 수요자인 국민 간 끊임없는 소통이 무엇보다 중요하다"면서 "외교부 역시 국민과 소통을 통해 국민 중심, 국익 중심의 외교부를 만들어가기 위해 최선을 다하고 있고 이번 출범을 통해 외교부가 국민에게 한 걸음 더 다가가게 됐다"고 말했다.

1996년 주한외국대사관 사무실 임대목적으로 준공된 외교타운(옛 외교센터)은 2019년말 민간위탁관리 종료에 따라 2020년 1월 1일부터 국립외교원이 직접 관리하고 있다. 국립외교원은 외교타운을 중심으로 국립외교원 및 외교사료관이 상호 유기적으로 연결된 ?국민외교타운?을 조성하고 국립외교원의 대외교육 기능을 확대한 ?국민외교아카데미?를 개소한다.

외교부는 국민 편의 증진을 위해 외교타운에 대국민 영사서비스를 제공하고 국민과 소통하는 외교부의 기능을 한자리에 모았다. 외교타운에는 여권과 아포스티유 인증서 발급 업무를 담당하는 여권·영사민원실 및 해외에서 사건·사고 또는 긴급한 상황에 처한 국민들에게 도움을 제공하기 위해 연중무휴 24시간 대국민서비스를 제공하는 영사콜센터가 입주해있다.

또한 국립외교원 주도로 외교타운에서 운영되는 ?국민외교아카데미?는 국립외교원과 외교부만이 공급할 수 있는 ?외교 컨텐츠?를 기반으로 우리 국민들과 교육·학습의 형태로 소통하는 플랫폼을 마련한다. 국립외교원은 10월 한국유엔협회와 공동 개최하는 ?유엔 토크콘서트?를 시작으로, 대학생·일반국민 대상 ?국민외교아카데미?를 연중 운영할 예정이다. 여기에 외교타운 내에 추가 개소되는 ?국민외교센터?는 국민과의 양방향 소통을 더욱 강화하고 국민의 다양한 의견을 수렴해 국민에게 한 걸음 더 가까이 다가가는 소통의 창구 역할을 할 예정이다.

출범식에 이어 이날 오후 5시부터 외교타운 5층 국민외교아카데미관에서는 외교타운의 첫 공식 대국민 소통 행사로서 국립외교원장 강연회 및 외교관과의 대화를 개최한다. 국립외교원장 강연회에서는 우리 정부의 국민외교 추진 현황 및 방향에 대한 강연에 이어 앞으로 국민외교타운의 비전과 국민외교의 미래에 대해 국민들과 자유롭게 소통하는 시간을 가질 예정이다. 외교관과의 대화에는 베테랑 외교관부터 20년도 새내기 직원까지 현직 외교관 5명이 출연해 외교부·외교관의 모든 것에 대해 국민들과 진솔하게 대화하는 갖는다.

외교부 당국자는 "앞으로 외교부는 국민외교타운 출범을 계기로 국민의 안전을 위해 24시간 열려있는 봉사하는 외교부, 국민 중심·국익 중심의 외교부가 되기 위해 지속적으로 노력을 경주해 나갈 것"이라고 밝혔다.

