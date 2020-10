[아시아경제 김흥순 기자] 문화체육관광부는 한국언론진흥재단 신임 이사장에 표완수(사진) 전 시사인 대표를 임명한다고 19일 밝혔다.

표 신임 이사장은 경향신문 기자로 언론계에 입문해 시사저널 국제부장과 경향신문 논설위원, 경인방송 사장, YTN 사장, 오마이뉴스 회장, 시사인 대표 등을 역임했다.

언론진흥재단은 공모 절차와 임원추천위원회 심사를 거쳐 이사장 후보자를 문체부에 추천했다. 문체부는 "(표 이사장이)다양한 매체와 직종을 거쳐 언론 현장과 산업에 대한 이해도가 높고, 언론사 사장을 지내며 가시적인 경영 성과를 내는 등 경영자로서의 지도력도 함께 갖추고 있는 것으로 평가받고 있다"고 설명했다.

표 이사장의 임기는 2023년 10월 18일까지 3년이다.

