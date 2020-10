반값 전기 택시 나온다…비결은 '배터리 렌털'

현대글로비스·LG화학·KST모빌리티, 배터리 렌털 사업 추진

19일 산자부 규제특례심의위 의결

[아시아경제 우수연 기자]현대자동차그룹과 LG화학이 영업용 택시의 전기차 배터리 대여 및 재사용 서비스사업을 추진한다. 전기차 배터리 재사용을 통해 자원의 선순환 체계를 구축하고 배터리 대여 서비스 도입으로 전기택시의 가격도 절반 수준까지 낮출 수 있을 것으로 기대된다.

산업통상자원부는 19일 열린 제4차 산업융합규제특례심의위원회에서 '전기차 사용 후 배터리 활용사업' 관련 3건의 실증 특례 안건을 의결했다. 이번 의결을 통해 현대글로비스와 LG화학, KST모빌리티는 전기택시를 대상으로 배터리 렌털사업을 추진한다.

현대차그룹-LG화학, 배터리 렌털 사업 추진

우선 현대글로비스는 KST모빌리티가 운영하는 가맹 택시 호출 플랫폼 '마카롱택시'를 대상으로 배터리 렌털사업을 진행한다. 데이터 플랫폼을 구축해 배터리를 실시간 모니터링하고 관리하는 대신 배터리의 소유권은 글로비스가 가져가는 구조다. LG화학은 사용한 배터리를 활용해 전기차 급속 충전용 에너지저장장치(ESS)를 제작하고 이를 다시 전기차 충전에 사용하는 시스템을 구축한다. 또한 현대자동차는 전기차 배터리를 재사용해 대용량 태양광발전 ESS로 재가공한다는 계획이다.

이번 사업은 전기차 배터리 대여를 통해 차량의 원가를 낮추는 동시에 실시간 데이터 관리 시스템으로 보급에서 사용ㆍ폐기까지 배터리의 전 생애주기를 관리할 수 있다는 장점이 있다. 재사용이 가능한 배터리를 차량에서 떼 ESS 충전 시스템으로 만들고 해당 ESS 시스템에서 전기차를 다시 충전하는 선순환 구조를 형성할 것으로 기대된다.

연간 약 7만㎞ 이상을 주행하는 전기택시는 일반 차량보다 주행거리가 길어 배터리 소모가 빠르고 배터리 교체 주기도 짧다. 따라서 배터리 대여 서비스를 도입하면 택시 회사는 더 저렴하게 차량을 구매할 수 있고 배터리 수리 비용 부담도 줄어든다. 게다가 렌털업체의 실시간 관리로 배터리를 최적화 상태로 유지ㆍ관리할 수 있다.

완성차 업계, '반값 전기차' 과제…배터리 원가 절감 방안 모색

전기차 가격에서 배터리의 비중은 30~40%로 상당 부분을 차지한다. 최근 전기차 택시로 인기를 끌고 있는 기아차 니로EV의 경우 현재 택시 출고가격이 4680만원(세제 혜택 후)이며 서울시 기준 최대 보조금(1820만원)을 적용하면 2860만원에 구매할 수 있다. 업계에서는 이번 렌털사업의 도입으로 전기택시 가격이 보조금을 받지 않고도 현재의 실구매가(2800만원대 후반) 수준까지 내려갈 것으로 기대하고 있다.

현재 완성차업체의 과제는 원가 절감을 통해 보조금 없이도 대중이 접근 가능한 가격대의 전기차를 보급하는 것이다. 업계의 선두 주자로 꼽히는 테슬라는 이미 배터리 공정의 생산성을 개선하는 방식으로 배터리 가격을 낮춰 3년 내 2000만원대의 '반값 전기차'를 출시하겠다고 공언한 바 있다.

현대차 그룹은 이 같은 반값 전기차의 해법을 배터리 렌털사업과 전기차 전용 플랫폼 도입에서 찾고 있다. 지난달 현대기아차는 SK이노베이션과 전기 승용차 분야에서 배터리 리스ㆍ렌털 및 재사용ㆍ재활용과 관련한 협력을 강화하기로 했으며, 이번 상용 택시 분야에서는 현대차 계열사인 글로비스가 직접 배터리 렌털사업에 참여하게 된다.

또 현행 규제상 전기차는 국가 보조금을 지원받기 때문에 폐차할 경우 사용 후 배터리를 지방자치단체에 반납하게 돼 있다. 하지만 중고 전기차를 해외로 수출할 경우 반납 규정에서 제외되고 재사용이나 폐기를 위한 성능ㆍ안전성 기준도 마련돼 있지 않아 현장에서 혼선이 빚어지고 있다.

이번 사업의 실증 결과를 토대로 환경부와 국가기술표준원은 사용한 전기차 배터리의 가치 산정, 배터리를 재사용해 만든 제품의 성능ㆍ안전성 기준을 마련할 계획이다. 이를 통해 환경 보호는 물론 코발트와 리튬, 니켈 등 전기차의 핵심 원료를 확보할 수 있는 방안을 적극 마련한다는 방침이다.

업계 관계자는 "일본이나 중국 등은 이미 폐배터리의 성능을 측정할 수 있는 시스템과 플랫폼 개발이 완료된 만큼 한국도 기준 마련에 속도를 높여야 한다"며 "이를 통해 고가의 배터리 핵심 자원이 해외로 유출되지 않도록 적극 관리해야 할 것"이라고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr