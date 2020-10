위니아딤채, '2020 대한민국 SNS 대상'서 생활가전기업 부문 대상

[아시아경제 이기민 기자] 위니아딤채 위니아딤채 071460 | 코스닥 증권정보 현재가 2,440 전일대비 5 등락률 +0.21% 거래량 22,477 전일가 2,435 2020.10.19 10:24 장중(20분지연) 관련기사 위니아딤채, ‘제주공항 카트 광고 인증샷 이벤트’ 진행 위니아딤채, ‘1995 딤채 레트로’ 게임 프로모션 진행위니아딤채 "15년 넘은 김치냉장고 딤채 무상점검 해드립니다" close 가 '제10회 2020 대한민국 소셜네트워크서비스(SNS) 대상'에서 생활가전 기업부문 대상을 받았다고 19일 밝혔다.

대한민국 SNS대상은 한국소셜콘텐츠진흥협회가 주최하고, 과학기술정보통신부와 한국정보화진흥원에서 후원한다. 지난 1년 동안 SNS 운영에 많은 업적을 낸 기업과 공공기관에 수여한다.

위니아딤채는 SNS 활용지수(SNSi)를 통한 정량평가(30%), 전문가 평가(40%), 참여기업 및 기관 SNS 전문가가 타 분야를 평가하는 내부전문가 평가(20%). 사용자 투표(10%) 결과를 종합한 결과 대상에 올랐다.

위니아딤채는 SNS 채널을 활용해 소비자와의 소통에 집중하고 있다고 설명했다. 특히 위니아딤채 제품을 활용한 삶의 변화를 미니어처로 표현해 기업 채널로서는 드물게 팬덤을 확보하고 있다.

또한 다양한 소비자 상황을 설정한 홍보영상과 딤채 출시년도를 재미있게 스토리텔링 한 고전 게임 콘텐츠도 선보였다.

위니아딤채 관계자는 "위니아딤채 SNS 채널은 제품 홍보보다 소비자와의 소통에 집중하고 있다"며 "고객과의 능동적인 소통으로 기업 홍보 채널로서의 역할을 수행한 점에서 높은 점수를 받았다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr