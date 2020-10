웰크론헬스케어, 보습력 강화 손 소독제 출시

에탄올 70% 함유, 세균·바이러스 99.9% 차단

[아시아경제 김희윤 기자] 웰크론헬스케어는 각종 바이러스로부터 쉽고 간편하게 손 청결 유지를 돕는 손 소독제 ‘케어온 새니타이저 겔’을 출시했다고 19일 밝혔다.

케어온 새니타이저 겔은 식약처로부터 의약외품으로 허가받은 손 세정제로, 미국 FDA(식품의약국)에도 등록된 제품이다.

에탄올 70%를 함유해 세균과 바이러스 등을 99.9% 차단하는 이 제품은 피부 밀착력이 높은 비스코시티(Viscosity, 점성률) 겔 타입으로 손에 바르는 순간 흐르지 않고 빠르게 흡수돼 산뜻한 사용감을 제공한다.

또한 에탄올 고함량에도 ▲알로에베라 잎 ▲녹차 ▲감초 ▲로즈마리 등 보습력이 뛰어난 자연유래 추출물을 함유해 피부 건조와 손상을 예방한다.

제품 출시를 기념한 SNS 응원 댓글 이벤트 및 제품 구매 후기 이벤트도 함께 진행된다. 케어온 인스타그램 팔로우 후 응원 댓글을 남기면 추첨을 통해 VIPS 식사권, 영화예매권 등 사은품을 제공한다. 구매 후기 이벤트는 제품 구매 채널에서 후기 작성 시 자동으로 응모되며, 추첨을 통해 KF94 케어온 베이직 마스크를 사은품으로 증정한다.

웰크론헬스케어 관계자는 “손 씻기와 손 소독이 필수가 된 코로나19 시대에 살균과 피부 보호를 동시에 잡은 케어온 새니타이저 겔을 선보인다”며 “앞으로도 손 소독제와 KF 마스크 등 바이러스 예방에 도움되는 다양한 방역 제품을 출시해 국민 건강에 기여하는 기업이 되겠다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr