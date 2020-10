기관 순매수세에 코스피 2350선 유지…코스닥은 하락반전

[아시아경제 금보령 기자] 19일 장 초반 코스피지수가 기관 투자자들의 순매수세에 힘입어 2350선을 유지했다.

이날 오전 9시25분 코스피지수는 전장과 비교해 16.03포인트(0.68%) 상승한 2357.56을 나타냈다. 코스피는 장중 한때 2361까지 오르며 2360선을 회복하기도 했다.

코스피는 전장 대비 11.39포인트(0.49%) 오른 2352.92로 장을 연 뒤 꾸준히 상승세를 이어갔다.

코스피시장에서 기관은 1274억원을 순매수했다. 반면 개인과 외국인은 각각 1128억원, 129억원을 순매도했다.

업종별로 보면 섬유·의복(1.33%), 기계(1.15%), 의료정밀(1.48%) 등은 올랐고, 화학(0.5%), 비금속광물(0.15%) 등은 내렸다.

시가총액 10위 기업 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,000 전일대비 500 등락률 +0.84% 거래량 3,982,413 전일가 59,500 2020.10.19 09:52 장중(20분지연) 관련기사 오랜만입니다! 삼성전자 잘 보셨죠? 더 오를 수 밖에 없는 이유 공개!네덜란드서 돌아온 이재용, 이번엔 베트남 간다삼성 QLED 8K TV, 영국 IT 전문 매체 선정 '최고의 8K TV' close (0.84%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 86,900 전일대비 1,600 등락률 +1.88% 거래량 911,734 전일가 85,300 2020.10.19 09:52 장중(20분지연) 관련기사 [주간증시 리뷰]또다시 고점 근처서 꺾인 코스피…'2400의 벽'외국인·기관 매도세에 출렁인 韓증시…코스피 0.83% 하락 마감外人·기관 매도세에 코스피 1.5% 급락 close (1.88%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 691,000 전일대비 4,000 등락률 +0.58% 거래량 18,607 전일가 687,000 2020.10.19 09:52 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 매도세에 출렁인 韓증시…코스피 0.83% 하락 마감外人·기관 매도세에 코스피 1.5% 급락소폭 상승 출발 코스피…2360초반서 등락 반복 close (1.31%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 257,000 전일대비 500 등락률 +0.19% 거래량 138,877 전일가 256,500 2020.10.19 09:52 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 매도세에 출렁인 韓증시…코스피 0.83% 하락 마감外人·기관 매도세에 코스피 1.5% 급락셀트리온, 이시간 주가 +0.59%.... 최근 5일 개인 40만 1646주 순매수 close (0.58%) 등은 상승했다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 292,500 전일대비 1,000 등락률 -0.34% 거래량 86,658 전일가 293,500 2020.10.19 09:52 장중(20분지연) 관련기사 공정위, 네이버 이어 구글 정조준…"심사보고서 연내 발송"외국인·기관 매도세에 출렁인 韓증시…코스피 0.83% 하락 마감外人·기관 매도세에 코스피 1.5% 급락 close (0.17%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 619,000 전일대비 21,000 등락률 -3.28% 거래량 170,032 전일가 640,000 2020.10.19 09:52 장중(20분지연) 관련기사 [주간증시 리뷰]또다시 고점 근처서 꺾인 코스피…'2400의 벽'LG화학 "다수의 완성차 업체와 합작법인 추가 설립 논의"외국인·기관 매도세에 출렁인 韓증시…코스피 0.83% 하락 마감 close (3.75%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 169,000 전일대비 3,000 등락률 -1.74% 거래량 661,056 전일가 172,000 2020.10.19 09:52 장중(20분지연) 관련기사 현대차, 초등학교로 '미래 자동차 학교' 확대 운영현대기아차, 중국 시장 부진 장기화…9월 점유율 3.3%[주간증시 리뷰]또다시 고점 근처서 꺾인 코스피…'2400의 벽' close (1.16%) 등은 하락했다.

같은 시각 코스닥지수는 전일보다 0.96포인트(0.12%) 내린 832.88이었다.

코스닥은 전거래일과 비교해 2.99포인트(0.36%) 상승한 836.83으로 개장했으나 점차 떨어지며 하락반전했다.

코스닥시장에서 개인은 270억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 205억원, 22억원을 순매도했다.

업종을 나눴을 때 통신방송서비스(1.48%), 반도체(0.21%), 섬유·의류(0.97%) 등은 상승했으나 통신장비(0.89%), 화학(0.14%) 등은 하락했다.

시총 상위 기업 가운데 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 89,300 전일대비 1,500 등락률 +1.71% 거래량 294,721 전일가 87,800 2020.10.19 09:52 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 매도세에 출렁인 韓증시…코스피 0.83% 하락 마감코스피, 외국인·기관 동반 매도에 2360선 턱걸이외국인·기관 매도…코스피 1%·코스닥 2.6% 하락 close (1.82%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 109,000 전일대비 700 등락률 +0.65% 거래량 65,859 전일가 108,300 2020.10.19 09:52 장중(20분지연) 관련기사 소폭 상승 출발 코스피…2360초반서 등락 반복코스피, 외국인·기관 동반 매도에 2360선 턱걸이외국인·기관 매도…코스피 1%·코스닥 2.6% 하락 close (0.74%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 139,200 전일대비 1,800 등락률 +1.31% 거래량 34,766 전일가 137,400 2020.10.19 09:52 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 매도세에 출렁인 韓증시…코스피 0.83% 하락 마감손잡는 네이버-CJ, 티빙은 어쩌나…콘텐츠업계 예의주시CJ ENM "네이버와 사업 협력 및 전략 방안 논의 중" close (1.75%) 등은 올랐고, 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 281,300 전일대비 2,600 등락률 -0.92% 거래량 120,140 전일가 283,900 2020.10.19 09:52 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 매도세에 출렁인 韓증시…코스피 0.83% 하락 마감씨젠, 외국인 1000주 순매수… 주가 0.97%코스피, 외국인·기관 동반 매도에 2360선 턱걸이 close (0.49%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 90,100 전일대비 2,400 등락률 -2.59% 거래량 128,941 전일가 92,500 2020.10.19 09:52 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 매도세에 출렁인 韓증시…코스피 0.83% 하락 마감外人·기관 매도세에 코스피 1.5% 급락소폭 상승 출발 코스피…2360초반서 등락 반복 close (3.03%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 165,000 전일대비 5,000 등락률 -2.94% 거래량 46,003 전일가 170,000 2020.10.19 09:52 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 매도세에 출렁인 韓증시…코스피 0.83% 하락 마감소폭 상승 출발 코스피…2360초반서 등락 반복코스피, 외국인·기관 동반 매도에 2360선 턱걸이 close (1.94%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 45,350 전일대비 500 등락률 -1.09% 거래량 197,122 전일가 45,850 2020.10.19 09:52 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "외부 호재 소진된 넷마블, 이젠 게임으로 승부해야"빅히트 히트 못해도…공모주 줄상장 대기중외국인·기관 매도세에 출렁인 韓증시…코스피 0.83% 하락 마감 close (0.33%), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 127,000 전일대비 3,000 등락률 -2.31% 거래량 144,499 전일가 130,000 2020.10.19 09:52 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 매도세에 출렁인 韓증시…코스피 0.83% 하락 마감外人·기관 매도세에 코스피 1.5% 급락소폭 상승 출발 코스피…2360초반서 등락 반복 close (1.54%) 등은 내렸다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr