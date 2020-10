원희룡 "아기 20만원 판매글 올린 미혼모, 마음 아파...비난보단 도와야"

당근마켓 '아이 20만원' 글 올린 미혼모 논란

[아시아경제 김수완 기자] 원희룡 제주지사가 온라인 중고거래 애플리케이션(앱)에 아기를 20만 원에 판매한다는 글을 올린 미혼모에 대해 "비난하기보다 사회가 도와주는 것이 먼저"라고 밝혔다.

원 지사는 18일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "온라인 마켓에 아기 입양 글을 올린 미혼모 기사를 보고 너무 놀랐고 마음이 아팠다. 제주에 사는 분이어서 책임감도 느낀다"라고 이같이 말했다.

원 지사는 "분노하는 분들의 마음을 충분히 이해한다"라면서도 "(아기 엄마가 글을 올린 것은) 미혼모로 홀로 아이를 키우기 막막하고 세상에 혼자 남은 것 같은 두려움에서 그런 것 같다"라고 했다.

이어 "한 생명의 엄마로서 아기를 낳은 것은 칭찬받고 격려받아야 할 일이다. 혼자서 키울 수 없다면 입양절차 등 우리 사회가 아이를 키울 수 있도록 도와야 한다"라고 강조했다.

그러면서 원 지사는 미혼모 보호와 지원 실태를 다시 점검하겠다고 약속했다. 그는 "두려움과 막막함 속에 사회적 비난까지 맞닥뜨린 여성을 보호하고 지원하겠다. 필요한 경우 심리 치료도 제공할 것"이라며 "관련 기관들과 함께 최대한 돕겠다. 아울러 제도를 개선할 점도 찾아보겠다"고 했다.

앞서 지난 16일 중고거래 앱 당근마켓 서귀포 지역 카테고리에는 20만 원에 생후 36주 아이를 거래(입양)하겠다는 글이 올라와 논란이 일었다.

20대 미혼모는 혼자 아이를 키우기 어려워 충동적으로 이같은 판매 글을 올렸다가 삭제한 것으로 알려졌다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr