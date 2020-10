[골프토픽] 미컬슨 "시니어투어 2전2승"…"차원이 다르네"

[아시아경제 김현준 골프전문기자] ○…'2전2승'.

필 미컬슨(미국)이 미국프로골프(PGA) 챔피언스(시니어)투어에 두 번 나와 모두 우승했다는데…. 19일(한국시간) 미국 버지니아주 리치먼드 버지니아골프장(파72ㆍ7025야드)에서 끝난 도미니언에너지채리티클래식(총상금 200만달러) 최종일 7언더파를 몰아쳐 3타 차 대승(17언더파 199타)을 일궈냈다. 버디 8개(보기 1개)를 쓸어 담았다. 우승상금은 30만 달러(3억4000만원)다.

미컬슨은 지난 8월 찰스슈와브시리즈 앳 오자크스내셔널에서 사흘 내내 독주 끝에 '와이어 투 와이어' 우승(22언더파 191타)을 거뒀다. 챔피언스투어 사상 20번째 데뷔전 우승, 그야말로 '차원이 다른' 경기력을 과시하고 있다. 평균 318.7야드를 때리는 장타가 출발점이다. 다시 PGA투어로 돌아가 22일 조조챔피언십과 11월6일 휴스턴오픈, 11월13일 마스터스에 출격한다.

김현준 골프전문기자 golfkim@asiae.co.kr