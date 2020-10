김도읍 "김봉현 부실수사 의혹 제기, 잘 짜여진 시나리오 냄새…특검 하자"라"

[아시아경제 이지은 기자] 국회 법제사법위원회 야당 간사를 맡고 있는 김도읍 국민의힘 의원이 라임사태 주범으로 꼽히는 김봉현 전 스타모빌리티 회장의 '부실수사 의혹' 제기에 대해 "잘 짜여진 시나리오 냄새가 난다"며 야당에 책임을 돌리지 말라고 맹공했다.

김 의원은 18일 입장문을 통해 "김 전 회장의 부실·은폐 수사 의혹 제기는 문재인 정부 검찰 인사의 결과물"이라며 이같이 말했다.

앞서 김 전 회장은 옥중 편지를 통해 현직 검사 및 수사관들에게 접대를 했고, 그 중 한 명이 라임 사건을 담당했다고 밝혔다. 또 야당 정치인에게도 금품 로비를 했지만 여당 유력 정치인들만 수사가 진행됐다고 밝혔다.

김 의원은 이에 대해 "옥중 편지가 공개되자 강기정 전 청와대 정무수석 5000만원 수수 의혹에 대해서는 침묵하던 서울남부지검은 곧바로 야당 정치인의 로비의혹에 대해서 현재 수사중이라고 입장을 발표했다"며 "추미애 법무부 장관도 마치 기다렸다는 듯이 김 전 회장 의혹 제기에 대해 감찰을 지시했다고, 더불어민주당도 '국민의힘은 야당 인사와 검사에 대한 새로운 의혹이 제기되자 침묵에 들어갔다'고 주장했다"고 지적했다.

그는 "라임의 주범이 언론사에 옥중편지를 보내고, 남부지검이 신속하게 입장을 밝히고, 추 장관이 기다렸다는 듯이 감찰을 지시하고, 민주당이 야당을 공격한다"며 "'잘 짜여진 시나리오' 냄새가 진동을 한다"고 비판했다.

김 의원은 "'야당이 침묵에 들어갔다'는 민주당의 주장은 적반하장 그 자체"라며 "지난 16일 김 전 회장의 옥중편지가 공개되자마자 본 의원은 법사위 국정감사에서 '의혹만 제기하지 말고 민주당이 선제적으로 특검을 하자고 주장해 달라'며 특검을 공식 제안했고 그 제안에 침묵했던 것은 바로 민주당"이라고 꼬집었다.

그는 "민주당이 김 전 회장의 편지를 근거로 의혹을 제기하고 있고, 추미애 장관이 감찰을 지시할 정도로 사안이 중대한 만큼 국민의힘은 실체적 진실 규명을 위해 특검 도입을 다시 한번 제안한다"며 "민주당이 이 제안을 즉각 수용하기를 촉구한다"고 말했다.

