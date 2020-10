프랑스 중등교사 "동료교사 참수 충격…표현의 자유 계속 가르칠 것"

[아시아경제 서소정 기자] 프랑스 교사들이 최근 수도 파리 근교에서 발생한 중학교 교사 참수 사건에 굴하지 않고 표현의 자유를 계속 가르치겠다는 입장을 밝혔다.

영국 일간 가디언에 따르면 프랑스 중등교사노조는 17일(현지시간) 장 카스텍스 총리와 장-미셸 블랑케 교육장관을 만나기에 앞서 "많은 교사가 슬픔에 빠져있지만, 위축되지 않겠다"며 이같이 밝혔다.

중등교사노조 위원장인 장-르미 지라르는 "21세기에, 그것도 거리 한복판에서 가르치는 사람이 가르쳤다는 이유로 참수당했다는 것은 끔찍한 일"이라며 "우리 교사들은 표현의 자유를 계속 가르칠 것"이라고 말했다.

또 "다루기 힘든 주제라고 해서 피하지 않고 학생들의 비판 정신을 독려하고 누구에게나 반대할 권리가 있음을 전달하기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

교사 참수 사건은 전날 오후 5시께 파리에서 북서쪽으로 약 30㎞ 떨어진 이블린주 콩플랑 생토노린 학교 인근에서 발생했다.

살해된 중학교 역사·지리 교사 사뮤엘 프티(47)는 지난 5일 표현의 자유를 주제로 수업을 진행하면서 주간지 샤를리 에브도가 이슬람교 창시자인 선지자 무함마드를 풍자해 그린 만평을 보여줬다.

하지만 이후 한 학부모는 프티를 고소했고, 프티는 명예훼손 소송으로 맞대응했다.

이번 참수 사건의 용의자는 모스크바에서 태어난 체첸 출신의 18세 청년으로 알려졌다.

에마뉘엘 마크롱 대통령은 전날 프티의 죽음에 "전형적인 이슬람 테러리스트의 공격"이라면서 프랑스 전체가 테러에 맞서 연대해야 한다고 촉구했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr