'비대면 서비스 바우처'…2만77개사 신청

중소벤처기업부

원격·재택근무 도입 지원요건 간소화

[아시아경제 김대섭 기자] 중소벤처기업부는 중소기업의 원격·재택근무 도입을 지원하는 '비대면(언택트) 서비스 바우처 사업'에 2만77개 기업이 신청했다고 18일 밝혔다.

언택트 서비스 바우처 사업은 화상회의, 재택근무, 온라인 교육 등의 비대면 서비스를 활용하고자 하는 중소기업에 400만원 한도(기업 자부담 10% 포함)의 바우처를 지원한다. 중기부는 현장 목소리를 반영해 지원 요건과 절차를 간소화했다.

신청 제한요건 중 '금융기관 등으로부터 채무불이행'의 경우 기존에는 대표자와 기업의 채무불이행을 모두 확인했지만 대표자의 채무불이행은 제외한 기업의 채무불이행만 신청 제한요건으로 유지된다.

또 플랫폼을 통해 사업신청 시 대표자 명의의 휴대폰 인증(본인인증)뿐 아니라 업체 실무자의 본인 인증을 통해서도 신청이 가능하도록 개선했다.

특히 수요기업들의 중소기업 확인서를 필수 제출서류에서 제외됐다. 중소기업 확인서를 발급받기 위해서는 여러 가지 서류가 필요하고 서류 준비 및 심사기관 보완 요청이 있는 경우 10일 이상 소요되는 사례도 있어 불편이 크다는 점이 감안됐다.

중기부는 중소기업 확인서를 대신해 신용정보회사의 기업정보를 바탕으로 먼저 중소기업 여부를 확인하고 확인되지 않은 기업에 대해서만 신청기업에 보완을 요청할 예정이다.

김주화 중기부 비대면경제과장은 "많은 중소기업들이 회사의 여건 등으로 인해 재택근무 활용 등 비대면 업무환경 구축에 어려움을 겪고 있다"며 "앞으로도 기업들의 의견에 귀를 기울이면서 사업을 계속 보완 개선해 더 많은 중소기업이 비대면 업무환경으로 전환할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr