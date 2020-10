러시아 코로나19 신규 확진자, 역대 최대…日 1만5000명

[아시아경제 우수연 기자]러시아의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 수가 하루 1만5000명대를 돌파하며 또다시 역대 최대치를 경신했다.

16일(현지시간) 러시아 정부의 코로나19 유입·확산방지 대책본부는 이날 하루동안 러시아 전역 85개 지역에서 1만5150명이 신규 확진돼 누적 확진자가 136만9313명으로 늘었다고 밝혔다.

이날 신규 확진자 증가 수는 전날(1만3754명)보다 1390명 증가하며 다시 역대 최대치를 경신했다.

러시아의 누적 확진자 수는 미국과 인도, 브라질에 이어 세계 4위 규모다. 러시아에서는 지난 9일 하루 신규 확진자 수(1만2126명)가 지난 5월 11일 기록했던 최대치(1만1656명)을 추월한 이후 연일 최대 기록을 새로 쓰고 있다.

수도 모스크바의 신규 확진자도 하루 5000명대로 재진입하며 빠른 속도로 코로나19가 전파되고 있다. 이날 모스크바에서는 하루 5049명의 신규 확진자가 발생해 누적 확진자는 35만2995명으로 집계됐다.

모스크바 시는 코로나19 확산 차단 조치로 다음 주부터 야간영업을 하는 나이트클럽과 디스코텍 방문자들에게 핸드폰 번호 등록을 의무화하도록 했으며, 지난 5일부터 18일까지 2주간 관내 초중고등학교의 조기 가을 방학을 실시했다. 방학이 끝나는 19일부터 2주간은 원격 수업 체제로 수업을 받게할 예정이다.

지금과 같은 확산세가 이어질 경우 러시아 당국은 추가적인 대중 시설 이용 제한이나 이동 제한 등의 방안도 고려하고 있다.

