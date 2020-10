하태경 “文대통령, 거짓 변명…공무원 실종 때 北과 통신”

“구조 협조 지시 안 한 국방부 장관 경질해야”

[아시아경제 임춘한 기자] 하태경 국민의힘 의원은 16일 북한의 해양수산부 공무원 피격 사건과 관련해 “남북 함정이 공무원 실종 첫날인 21일부터 국제상선망 사용해 통신을 서로 주고받은 것으로 확인됐다”며 “이는 북한과 통신선이 없어 구조를 할 수 없었다는 문재인 대통령 발언과도 정면으로 배치되는 것”이라고 비판했다.

하 의원은 이날 보도자료를 통해 “해군작전사령관은 15일 계룡대 해군본부에서 진행된 해군 국정감사에서 남북 함정이 국제상선망 통한 통신이 언제부터 이뤄졌냐는 하 의원의 질의에 북측이 ‘21일부터 자기네 수역 넘어오지 말라는 부당통신을 해왔다’고 답변했고, 우리 해군은 ‘우리 해역에서 정상활동중’이라는 대응통신을 했다고 밝혔다”며 이같이 말했다.

하 의원은 “부당통신은 북한이 부당한 내용을 일방적으로 주장한다는 뜻에서 우리 군이 지칭하는 말”이라며 “북한이 부당통신을 해오면 우리 군에서는 대응통신을 한다. 사실상 서로간에 의사소통이 이루어지는 것”이라고 설명했다.

하 의원은 “하지만 해군은 실종 첫날부터 이같은 통신을 하면서도 북측에 공무원 실종사실을 알리거나 구조요청을 전혀 하지 않았던 것으로 드러났다”며 “21일과 22일 대응통신에서 실종자 관련된 구체적인 언급은 하나도 없었냐는 하 의원의 질문에 해군작전사령관은 ‘24일 이전 통신에는 실종자 관련된 거는 없었다’고 답변했다”고 밝혔다.

하 의원은 “정작 해군이 국제상선망 통해 북한에 수색사실을 알린 것은 공무원이 피살된 이틀이나 지난 24일, 국방부 공식발표 이후였다는 사실도 확인됐다”며 “살아 있을 때는 침묵하다 공무원이 피살된 후에야 북한에 수색중이라는 대응통신을 한 것”이라고 지적했다.

하 의원은 “우리 국민 살릴 기회 놓치고 거짓 변명한 문 대통령은 국민과 유가족에게 공식 사과해야 한다”며 “통신망 이용해 구조 협조 지시하지 않은 국방부 장관은 경질해야 한다”고 말했다.

