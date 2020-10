[2020국감]이주열 '엄격한 재정준칙' 발언에…與 "정부 정책에 훈수 두나"

16일 한국은행 국정감사

與 '엄격한 재정준칙 필요' 발언 지적…이 총재 "지금은 적극적인 재정 필요"

[아시아경제 장세희 기자] 국회 기획재정위원회가 16일 진행한 국정감사에서 여당인 더불어민주당은 일제히 엄격한 재정준칙이 필요하다는 이주열 한국은행 총재의 발언을 두고 거세게 비판했다.

양경숙 더불어민주당 의원은 "재정준칙 도입 방안을 밝히고 민감한 상황인데, 독립기관인 한은 총재까지 나서서 논란에 기름을 붓고 있다"고 지적했다.

양 의원은 "한은이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이라는 엄중한 시기에 본연의 역할을 제대로 못하면서 대안도 제시하지 않은 채 정부 정책에 훈수를 두느냐"고 질타했다. 이어 "우리는 빚을 내서라도 경기 침체를 벗어나기 위해 선제적으로 확장 재정을 해야한다"고 밝혔다.

같은당 박홍근 의원도 "국제통화기금(IMF)도 재정준칙이 있는 경우 적용을 한시적으로 유예하라고 권고했다"며 "중앙은행은 세계 흐름을 보면서 역할을 제고할 필요가 있다"고 지적했다. 이에 이 총재는 "제가 재정준칙과 관련해 앞서 발언한 것은 사실상 IMF 평가와 부합하는 상황"이라고 답했다.

IMF는 지난 13일(현지시간) 위기 지속 시에는 필요한 정책 지원을 다하는 한편, 향후 재정지출 증가에 대비해 재정 여력을 확보해야 한다고 밝혔다.

이 총재는 마지막으로 "재정준칙을 언급할 때 무조건 엄격하게 해야 한다고만 말한 것이 아니다"고 말했다. 그러면서 "지금과 같은 상황에선 적극적인 재정이 어느 때보다도 필요하다"며 "이런 상황에서 엄격하게 긴축적으로 가면 안 되고, (위기 후) 평상시에 엄격한 준칙이 도입돼야 한다는 것이었다"고 말했다.

앞서 이 총재는 최근 정부가 마련한 재정준칙에 대해 "장기 재정건전성 유지를 위해 엄격한 재정준칙이 필요하다"고 밝혔다.

