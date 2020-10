[아시아경제 성기호 기자] 홍콩과 싱가포르가 여행 정상화에 합의했다. 홍콩은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 지난 3월 국경을 걸어 잠근 이후 다른나라와 처음 여행 정상화에 합의한 것이다.

홍콩 정부는 15일 성명을 통해 싱가포르와 '트래블 버블'을 만드는 데 원칙적으로 합의했다고 밝혔다. 트래블 버블은 코로나19 팬데믹 상황에서 방역 우수 지역 간 안전막(버블)을 형성해 두 국가 간 자유로운 여행을 허용하는 협약이다. 여행전 코로나19 음성 판정을 받으면 시설격리나 자가격리가 해제되며 여행 목적이나 일정에 제한을 두지 않는다.

현재 홍콩은 비자 없이 입국이 불가능하며, 같은 중화권인 중국 본토나 마카오에서 오는 여행자들도 모두 14일 격리를 해야한다.

한편, 한국도 홍콩과 트래블 버블 논의가 진행 중인 것으로 알려졌다.

