조폐公, '지갑속 아트 갤러리 카드형 메달' 출시

[아시아경제 이광호 기자]한국조폐공사는 서번트증후군 아티스트와 협업한 '지갑속 아트 갤러리 카드형 메달' 4종을 출시했다고 15일 밝혔다.

12지 띠별 동물가운데 쥐, 소, 양, 용을 도안한 금메달(중량 3.75g, 직경 17mm)로, 각 동물을 주제로 한 서버트증후군 아티스트의 원작품을 함께 담았다.

조폐공사는 앞서 지난 7월 닭, 돼지, 호랑이, 말을 디자인으로 지갑속 아트 갤러리 카드형 메달 1차분을 출시한 바 있다.

지갑속 아트 갤러리 카드형 메달은 서번트증후군 아티스트들이 만든 특별한 작품을 카드와 프리미엄 순금(순도 99.99%) 메달에 디자인해 생활속에서 예술을 즐길 수 있도록 기획됐다.

판매가격(부가세 포함)은 개당 36만원으로 조폐공사 온라인쇼핑몰을 통해 판매된다. 판매 수익금 일부는 발달장애인의 자립을 돕는데 기부된다.

2019년부터 서번트증후군 아티스트와 협업해 제품을 개발중인 조폐공사는 디자인 로열티 지급과 수익 기부를 통해 발달장애인의 자립과 성장을 지원하는 사업을 추진하고 있다.

서번트 증후군(Savant syndrome)은 자폐증이나 지적장애를 가진 사람이 기억, 음악, 미술 등 특정 분야에서 천재적인 재능을 발휘하는 현상을 뜻한다.

