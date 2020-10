팅크웨어, 한국산업 고객만족도 블랙박스 부문 5년 연속 1위

제품 차별화 및 본사 직영 서비스 센터 운영

사고 영상 무료법률상담 등 다양한 서비스 지원

[아시아경제 김희윤 기자] 팅크웨어는 대표 브랜드 ‘아이나비’가 한국능률협회컨설팅 주관 ‘2020 한국산업의 고객만족도 (KCSI, Korean Customer Satisfaction Index)’조사에서 블랙박스 부문 5년 연속 1등 브랜드로 선정됐다고 15일 밝혔다.

올해로 29회를 맞는 한국산업의 고객만족도 조사는 국내 산업별 상품 및 서비스에 대한 고객 만족도를 조사하는 선정 지표다. 소비자를 대상으로 매년 산업별 제품, 서비스에 대한 만족도와 충성도를 반영해 고객만족도 지수를 산출한다.

블랙박스 부문에서 5년 연속 1위를 차지한 아이나비는 전체 조사 결과 ▲전반적만족도 ▲요소만족도 ▲재구입의향 등의 항목에서 높은 점수를 받았다.

팅크웨어는 아이나비 프리미엄 스토어 운영과 블랙박스 사고 영상 무료 법률 상담 지원을 통해 고객 만족도 향상에 힘쓰고 있다. 또한 운전자의 안전과 편의를 고려해 높은 영상화질과 운전자 지원기능, 실시간 통신기능서비스를 도입하는 등 트렌드를 반영한 기술개발도 함께 진행하고 있다.

이남경 팅크웨어 마케팅본부장은 “고객들께 신뢰와 만족도 높은 브랜드로 인정받게 돼 기쁘게 생각하며 깊은 감사의 말씀을 드린다”며 “커넥티드 서비스 확대 등 선도적 기술과 제품 및 직영 스토어 확장 등 고객 만족을 위한 다양한 서비스를 통해 더욱 발전된 모습으로 성장하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr