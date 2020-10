충남, 소극행정·규제개혁 저해행위 특별점검

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 소극행정과 규제개혁 저해행위를 특별점검한다.

도 감사위원회는 내달 2일까지 ‘소극행정 및 규제개혁 저해 행태 특별점검’을 실시한다고 15일 밝혔다.

점검대상에는 우선 공직자가 해야 할 일을 하지 않거나 일을 하지 않아 국민생활 및 기업 활동에 불편을 주고 권익을 침해함으로써 예산상 손실을 발생하게 하는 일련의 소극행정이 포함된다.

도 감사위는 이러한 소극행정을 예방·근절하는 데 목적을 두고 보령시, 당진시, 홍성군을 대상으로 특별점검을 추진한다.

또 도와 산하기관, 전체 시·군을 대상으로 수시감찰 활동도 병행한다. 도는 수시감찰을 통해 규제남용, 진입제한, 선례답습, 처리지연, 무사안일, 행정편의 등 6개 분야를 살펴볼 예정이다.

김종영 도 감사위원장은 “도민의 눈높이에 맞는 행정서비스 제공을 유도하기 위해선 적극행정의 실현과 함께 소극행정 근절이 중요하다”며, “특별점검이 행정 현장에서 적극행정 인식을 확산시키는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

