김건 차관보 19~21일 멕시코 방문…외교차관 면담

코로나로 중단된 고위급 대면 외교 재개…포스트 코로나 경제활성화 협력

[아시아경제 임철영 기자] 김 건 외교부 차관보가 19~21일 일정으로 멕시코를 방문해 훌리안 벤투라 외교차관과 면담을 갖는다. 김 차관보는 멕-한 의원친선협회장 면담과 멕시코 진출 우리 기업 대표 간담회 등 일정도 가질 예정이다.

15일 외교부에 따르면 김 차관보의 이번 멕시코 방문은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황 이후 우리 고위급의 중남미 첫 방문 외교로 코로나19로 중단된 양국간 고위급 대면 외교 재개 의지를 전달하고 포스트 코로나 경제활성화를 위한 협력 확대에 주안점을 둘 예정이다.

세계 15위 경제대국인 멕시코는 우리나라의 중남미 최대 교역국이자 투자진출국으로 최근 USMCA(미국ㆍ캐나다ㆍ멕시코간의 NAFTA 개정 협정) 발효, 글로벌가치사슬(GVC) 발효, GVC 재편 움직임에 따라 한국 기업들의 북미 및 중남미 진출을 위한 교두보다.

특히 한국과 멕시코는 1962년 수교 이래 다양한 분야에서 실질 협력을 확대해 2005년 ‘전략적 동반자 관계’를 수립한 전통 우방국이다. 중견국 협의체인 믹타(MIKTA)를 통해 국제무대에서도 글로벌 현안 해결을 위해 함께 공조해왔다.

앞서 코로나19 상황에서는 지난 3월 양국 외교장관간 전화 통화를 시작으로 한국 정부의 멕시코 인도적 지원 제공, 의료ㆍ방역 물품 멕시코 수출 및 코로나19 치료제 임상 협력 등을 통해 방역·보건협력을 강화해 오고 있다.

외교부 당국자는 "김 차관보는 이번 멕시코 방문 시 멕시코 정ㆍ관계·경제계 인사 면담을 통해, 무역·투자 활성화 및 경제 협력 확대 방안을 다각도로 협의하고 우리 진출 기업들의 애로 사항 해소 및 진출 확대를 위한 노력을 경주할 계획"이라며 "세계무역기구(WTO) 사무총장 선거 최종 라운드에 진출한 유명희 후보의 당선을 위해 멕시코측의 지지를 요청할 예정"이라고 설명했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr