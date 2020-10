한라산 가을 단풍 “집에서 즐기세요”

한라산국립공원, 코로나19 확산 방지 위해 비대면 방식의 탐방활동 프로그램 강화 -

드론 활용한 한라산 단풍 풍경 영상 홈페이지에 제공…탐방객 코로나 방역에도 만전

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 단풍에 물든 한라산을 장소에 상관없이 언제든 영상으로 탐방할 수 있게 된다. 제주특별자치도 세계유산본부는 14일 한라산 단풍 풍경 영상을 홈페이지와 온라인을 통해 공개하는 비대면 방식의 탐방활동 프로그램을 강화해 나가고 있다고 밝혔다.

제주도는 가을 단풍철이 시작되는 10월부터 한라산에 많은 탐방객이 몰릴 것으로 예상됨에 따라, 코로나19 확산 방지를 위해 비대면 방식의 탐방 프로그램 확대와 함께 탐방객에 대한 코로나19 방역활동도 강화할 방침이다.

한라산국립공원은 한라산 단풍 풍경을 시간과 장소와 관계없이 감상할 수 있도록 드론으로 제작한 영상을 홈페이지에 게재하고 있으며, 다양한 영상자료 제공을 위해 한라산 단풍 풍경 영상을 수시로 업데이트해 나갈 예정이다.

또한, SNS를 통해서도 한라산 단풍 풍경을 볼 수 있도록 준비하는 등 비대면 방식의 탐방 활동을 지속 발굴·추진해 나가고 있다.

이와 함께, 한라산 탐방객들에 대한 코로나19 방역활동에도 만전을 기하고 있다. 탐방로 입구에서는 마스크 착용 의무화에 대한 배너 설치 등의 홍보 활동을 강화하고 있으며, 대피소와 정상 주변에서 탐방객 간의 거리두기 유지를 위해 근무자를 추가 배치해 지속적인 안내와 홍보를 이어가고 있다.

또한, 탐방객이 주로 이용하는 화장실 등의 시설물도 1일 2회에서 4회로 방역을 강화했으며, 탐방안내소와 산악박물관에 △발열체크 △마스크 착용 의무화 △사회적 거리두기 △입장인원 제한 등 코로나19 방역지침을 엄격하게 준수하고 있다.

한정우 한라산 국립공원소장은 “코로나19 감염 예방을 위해 사람들이 몰리는 가을철에는 될 수 있는 대로 집에서 단풍을 감상해주시길 바란다”고 당부하면서 “무단 입산 행위에 대해서도 엄정하게 대처하겠다”고 밝혔다.

