[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 김재규 전남지방경찰청장은 지난 12일과 13일 여수경찰서에 치안현장을 방문했다.

첫날인 지난 12일은 치안현장방문은 국가중요시설인 GS칼텍스에 방문하여 산업시찰 및 방호현황 등을 점검했고, 이어 전남에서 가장 많은 사건·사고를 처리하고 있는 쌍봉지구대에 방문하여 지역경찰관들의 애로사항과 건의사항을 경청하며 노고를 치하했다.

둘째 날인 전날에는 여수경찰서에 방문하여 평소 경찰에 깊은 관심과 발전에 도움을 주신 경찰협력단체장들과 간담회를 개최해 감사함을 전하고 감사장을 수여했으며, 맡은 바 소임을 다한 업무유공경찰관에게 표창 수여와 격려의 말을 전했다.

아울러, 김재규 전남청장은 이번 치안현장간담회에서 경찰서 과·계·팀장들을 대상으로 ‘수사권 구조 개혁과 향후과제’에 대한 강의를 하며 수사구조개혁이라는 중요한 메시지를 전달하였다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr