삼육대, 故 임정혁 교수 자서전 출판기념회 개최

[아시아경제 이현주 기자] 삼육대학교는 13일 교내 백주년기념관에서 고(故) 임정혁 교수의 자서전 개정판 '이 거센 풍랑 까닭에' 출판 기념회를 개최했다고 14일 밝혔다.

고 임정혁 교수는 한국 재림교회를 대표하는 여성교육자다. 근대 여명기 신여성으로, 1930년 이화여자전문학교(이화여대 전신) 문과를 졸업한 뒤 그 해 순안의명학교(삼육대 전신)에서 1년간 학생을 가르쳤다. 1935년부터 9년간 이화여전에서 교수로 근무했으며, 해방 후 1952년부터 삼육신학원(삼육대 전신)에 부임해 1972년까지 20년간 영어, 양재, 가족관계, 가정관리학을 가르치며 헌신적으로 봉사했다.

교수 재직 중 '새로운 건강요리'를 출간해 당시 매우 선구적인 채식 생활 보급에 앞장섰다. 가정교육학과(식품영양학과 전신) 생활관 건축을 위해 사재를 털어 건축비 전액을 헌신했고, 고액의 장학금을 기부해 어려운 학생들을 도왔다. 미국에서 의사로 활동 중인 아들 정태건 박사 역시 어머니의 뜻을 이어받아 고액 기부금을 삼육대에 후원하며 대학 발전에 공헌했다.

임 교수의 자서전은 1999년 구순을 맞은 고인이 생전 '황혼 길에 서서'라는 제목으로 출간됐다. 고인은 자서전에서 "내 이야기는 재림교회 신앙을 받아들인 한국 여명기 한 젊은 여성의 인생 이야기다. 옛 문물을 벗어버리고, 새 시대의 가치관을 받아들인 세대가 당해야 했던 도전과 거기에 따르는 어려움, 그것이 곧 내 인생이요, 도전이요, 내 부르심의 배경이었다"고 서술했다.

자서전은 절판 후 복사본으로 전해져 오다가 최근 남대극 전 총장과 고인의 며느리인 장문영 사모, 제자 김장숙 희망가정상담센터장이 고인의 삶을 다시 한번 되새기고자 새롭게 편집해 '이 거센 풍랑 까닭에'라는 제목을 붙여 출간했다.

이날 행사에는 김일목 삼육대 총장과 남대극 전 총장, 최준환 전 부총장, 김정숙 대외협력처장, 고인의 제자인 김장숙 희망가정상담센터장, 가족 대표로 당질(5촌 조카) 강석진 박사 등이 참석했다. 고인의 차남 정태건 박사는 미국에서 영상으로 감사인사를 전했다.

