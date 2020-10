한국해양대·BISTEP, 해양산업발전 협력 협약

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 한국해양대는 부산산업과학혁신원(이하 BISTEP)과 ‘지역 해양산업의 상호협력을 위한 업무협약식’을 최근 체결했다.

한국해양대와 BISTEP은 ▲해양 융복합 분야 공동 연구개발 추진 및 상호지원 ▲해양산업 지역 우수인재 양성 및 활용체계 구축 등 지역 해양산업의 지속 가능한 발전을 위해 상호 협력할 예정이다.

김병진 부산산업과학혁신원장은 “한국해양대는 우리나라 전체 해양산업 발전에 필수적인 대학이라고 생각한다”며 “이번 협약이 부산의 발전을 넘어 대한민국의 발전으로 이어지는 시작점이 됐으면 한다”고 했다.

도덕희 한국해양대 총장은 “협약은 다양한 인프라와 인적 구성이 갖춰진 한국해양대와 BISTEP이 함께 글로벌 해양산업을 이끌어가자는 취지로 체결됐다”며 “부산이 해양수도로서 명분을 지켜내는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.

