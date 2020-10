아베 "고노담화 검증으로 역사 진실에 가까워져" 자화자찬

[아시아경제 정현진 기자] 아베 신조 전 일본 총리가 일본군 위안부 동원의 강제성을 인정하고 사과한 '고노담화'를 검증한 것이 진실을 규명하고 관련 논쟁을 마무리 짓는 데 도움이 됐다고 주장했다.

아베 전 총리는 13일 보도된 산케이신문과의 인터뷰에서 총리 재임 중 고노담화를 검증한 것과 관련해 "많은 사람이 역사의 진실에 더욱 가까이 다가감으로서 이 문제에 종지부를 찍었다"고 말했다.

고노담화는 1993년 8월 고노 요헤이 당시 일본 관방장관이 발표한 것으로 위안소가 당시 일본군의 요청으로 설치됐고 위안소 관리와 위안부 이송에 일본군이 직·간접적으로 관여했다고 명시하고 사과, 이를 역사의 교훈으로 삼겠다는 내용이었다.

이후 2014년 6월 아베 전 정권은 '고노 담화 작성 과정에서 한일 양국 정부 사이에 담화 내용 조율이 있었다'는 취지의 검증 보고서를 발표했고, 고노담화가 정치적 타협의 결과물이라는 점을 강조했다. 일본군 위안부 동원의 강제성이나 일본의 정부의 책임을 부인하는 우익 세력의 주장에 힘을 실어준 것이다.

산케이는 "아베 총리가 인터뷰에서 일본이 언제까지나 사죄외교를 반복하는 패전국으로 남아서 안 된다는 재임 중 강한 문제 의식을 밝혔다"고 설명했다. 또 "사실 지금까지 간헐적으로 분출되어 온 여러 외국 국가들과 일본의 역사 문제를 둘러싼 논쟁과 알력(충돌)은 현재 거의 보이지 않는다. 전후 극복은 아베 정권의 현저한 성과"라고 분석했다.

아베 전 총리는 이 인터뷰에서 일본의 패전 70주년인 2015년 8월 '전후 70년 담화' 발표와 2016년 하와이 진주만 방문 등을 통해 "'전후'를 끝내는 것이 가능했다"고 의미를 부여하기도 했다. 그는 전후 70년 담화에서 "일본에서는 전후에 태어난 세대가 지금 인구의 8할을 넘겼다"면서 "우리들의 아이와 손자, 그 뒤 세대의 아이들에게 사죄를 계속할 숙명을 지워선 안 된다"고 말했었다.

아베 전 총리는 내년 9월 자민당 총재 임기가 종료하는 스가 총리가 이후에도 계속 총재를 맡아야 하느냐는 물음에 "당연히 그렇다"고 답했다. 사실상 스가 총리의 임기 연장에 찬성한다는 입장을 밝힌 것이다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr