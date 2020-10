서영교 국회 행정안전위원장이 13일 국회에서 열린 행정안전위원회에 소방청 등에 대한 국정감사 시작에 앞서 우수 소방관에게 표창장을 수여한 후 수상 소방관들을 격려하고 있다. 이번 표창을 받은 소방 공무원들은 모두 소방청에서 집중호우로 인한 재난 극복, 인명구조 등에 이바지해 소방청에서 공로를 인정받은 대원들이다. 대상자는 김웅종 소방장(강원), 김성열 소방위(강원), 유현준(대전), 박국진(충북), 김경환(경기), 김성곤 소방위(제주), 박강우 소방위(부산), 고광림 소방교(부산), 홍경현 소방위(전남), 박영창 소방교(경북) 총 10명이다./윤동주 기자 doso7@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.