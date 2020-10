유엔 인권사무소, 피살 공무원 형 면담…"총회에 보고 예정"

[아시아경제 황윤주 기자] 서울 주재 유엔 인권사무소는 12일 서해 소연평도 인근에서 실종됐다가 북측 해역에서 북한군에 사살된 해양수산부 공무원 A씨의 형 이래진(55) 씨를 면담했다.

연합뉴스에 따르면 유엔 인권사무소는 이르면 다음 주 유엔 총회에 '피살 공무원' 사건 관련 내용을 보고할 예정이다.

이 씨는 지난 6일 종로구 소재 유엔 인권사무소에 들러 동생의 사망 경위 등을 조사해달라고 요청했다. 인권사무소 측은 이 씨와의 면담, 한국 정부가 파악한 내용, 북한의 해명 등에 관한 정보를 수집하고 인권의 관점에서 이 사안을 분석한다는 계획으로 알려졌다.

다만, 인권사무소 측은 이 사안을 조사할 수 있는 권한은 없다는 입장이다. 유엔 인권사무소는 조사 권한이 없기 때문이다. 대신 정보를 수집, 분석해 각국 정부에 인권 측면에서 조언하는 역할을 하고 있다.

