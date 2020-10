부산은행·기술보증기금, 지식재산 금융 활성화 업무협약

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] BNK부산은행은 지식재산(IP)금융 활성화를 위해 기술보증기금과 '지방은행의 지식재산(IP) 금융 활성화 업무협약'을 체결했다고 12일 밝혔다.

이번 협약으로 부산은행은 기술보증기금이 발급한 보증서를 담보로 '지식재산(IP)패스트 협약보증대출'을 실시하고, 기술가치평가료도 전액 지원할 예정이다.

기술보증기금은 기업이 보유한 특허권을 인공지능 기반 특허평가시스템으로 신속하게 기술가치평가를 실시해 지식재산(IP) 보증을 시행하고, 보증수수료도 0.30%p 이상 우대해 주기로 했다.

지원대상은 특허등록일로부터 7년 이내 특허권을 사업화하고 기술보증금으로부터 지식재산(IP) 보증서를 발급 받은 기업이다. 대출한도는 기업이 보유한 특허권당 최대 3억원이다.

부산은행 손대진 여신영업본부장은 "이번 협약으로 수도권에 집중되어있던 IP금융이 지역으로 확대되는 계기가 되길 바라며, 양호한 기술을 보유한 미래성장성이 높은 기업들이 기술력 하나만으로도 성장할 수 있는 마중물이 되기를 기대한다"고 전했다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr