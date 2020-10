김종인 "北열병식, 명백한 군사합의 위반…文 이와중에 '종전선언' 애걸"

열병식에 대한 정부여당 미온적 자세 맹공…"김정은 자애 거두고 공격하면 대책 있나"

라임·옵티머스 사태 의혹 제기하며 '특검' 필요성 강조

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 북한의 열병식에 대해 "명백한 군사합의 위반이자 안보위협"이라며 맹공했다. 문재인 대통령의 '종전선언'에 대해서는 "종말을 불러올 수밖에 없는 행위"라며 강하게 비판했다. 라임·옵티머스 사태는 "여권 인사들이 권력을 동원해 팀플레이를 펼쳤다"며 권력형 비리로 규정했다.

김 위원장은 12일 오전 국회에서 열린 비대위 회의에서 "문 대통령은 북한 열병식에서 나타난 군사적 위협이 앞으로 대한민국 안보에 어떤 영향을 미칠지 냉정하게 생각해 달라"며 이같이 말했다.

그는 "북한이 열병식에서 고도화된 대륙간탄도미사일(ICBM), 방사포를 드러낸 것은 명백한 군사합의 위반이자 안보위협"이라며 "(북한이) 달라진 게 아니라 위협이 더욱 커진 것이고, 북한의 비핵화가 이뤄지지 않는 한 대한민국은 항상 북의 위협으로부터 벗어날 수 없다"고 지적했다.

문 대통령의 종전선언에 대해서도 "대한민국에 종말을 불러올 수밖에 없는 행위이고 반헌법적 행태"라며 "한미간 의견 조율도 없이 일방적으로 북한에 '종전만 하자'고 애걸하는 모습이고, 북한은 북은 이에 대해 아무런 반응도 보이고 있지 않다"고 지적했다.

라임·옵티머스 사태에 대해서는 "우리나라 금융질서를 교란하는 권력형 비리 게이트 의혹"이라며 "여권 인사들이 투자자 호주머니를 털기 위해 권력을 동원, (얼마나) 치밀하게 팀플레이를 펼쳤는지 우리가 상상하기 어렵다"고 비판했다.

김 위원장은 "특히 검찰과 여권이 올초에 비리 게이트를 인지하고도 총선 전에 비리 드러나는 것을 은폐한 것이 아닌가 의혹도 떨쳐버릴 수 없다"며 "현 법무부장관 취임하자마자 관련 비리 의혹 수사하던 증권범죄합수단 해체한 것이나 여권 핵심 의혹 수사 총지휘하던 검찰총장 수족 잘라낸 이유가 더욱 분명하게 나타난 것 같다"고 지적했다.

그는 "검찰이 마지막에 기회를 잘 활용하라"며 "엄정한 수사 통해 권력형 비리 의혹의 실체와 진실을 밝히고 검찰의 기능과 명예 회복 및 헌정 질서 확립의 계기로 삼아야 할 것"이라고 강조했다.

주호영 원내대표도 "북한이 심야에 괴기스러운 열병식을 가졌다"며 "(김정은 국무위원장의) '사랑하는 남녘동포' 이 한 마디에 문재인 정권은 이런 엄중한 상황임에도 불구하고 남북 대화 복원을 기대한다, 주목하고 있다는 식으로 자다가 봉창 두드리는 반응을 내놓고 있다"고 비판했다.

그는 "'적의 말을 믿지 말고 적의 능력을 보라'는 것이 군사학에 있어서의 가장 기본인데, 문 대통령은 이 와중에 종전선언하자며 한미동맹을 약화시키고 있다"며 "적장 말을 믿었다가 혼자 죽는 건 괜찮지만 5000만명의 목숨을 책임지는 분이 혼자 종전선언을 할 수는 없다"고 지적했다.

라임·옵티머스 사태에 대해서는 "이 수사팀에 그대로 맡겨서는 제대로 수사가 될 수 없다"며 "조속한 시일 내에 수사팀을 교체하고 검찰총장이 임명하는 특별수사단이나 특검을 임명해야 국민이 납득할 것"이라고 비판했다.

이종배 정책위의장도 "정부가 한반도 안보를 위협할 수 있는 신형 ICBM이나 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 공개는 외면하며 남북관계 복원이라는 실체도 의미도 없는 립서비스에 집착하고 있다"며 정부를 비판했고, 김미애 비대위원도 "김정은이 자애를 거두고 선제공격하겠다면 대책은 있나"라고 지적했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr임춘한 기자 choon@asiae.co.kr