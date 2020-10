기아차, 2021년형 K7 출시…가격 3244만~4032만원

커스텀 그릴 추가·신규 외장컬러 2종 적용

[아시아경제 김지희 기자] 기아자동차가 상품성을 강화한 준대형 세단 K7의 2021년형 모델을 12일 출시했다. 2021년형 K7은 새로운 디자인의 라디에이터 그릴을 추가하고 고객 선호 사양을 기본 적용한 점이 특징이다.

기아차는 시그니처인 음각 라디에이터 그릴을 바탕으로 항공기 날개를 형상화한 패턴을 반복 적용해 비행기의 힘찬 이륙을 연상시키는 ‘커스텀 그릴’을 더했다. 여기에 스틸 그레이와 인터스텔라 그레이 등 신규 외장 색상 2종을 적용했다. 고객 선호 편의 사양인 전자식 파킹 브레이크(EPB), 전자식 변속 레버(SBW), 패들 쉬프트, 고성능 공기 청정 필터도 가솔린 모델과 하이브리드 모델에 기본 적용해 상품성을 강화했다.

2021년형 K7은 전방 충돌방지 보조-교차로 대향차(FCA-JT)를 신규 탑재해 교차로에서 좌회전하는 경우 맞은편에서 다가오는 차량과 충돌 위험이 감지되면 자동으로 제동을 돕는다. 또 음성 인식 차량 제어 범위를 확대해 운전자가 음성으로 창문을 여닫을 수 있고 시트 및 스티어링 휠 열선 기능과 통풍 기능을 켜고 끌 수 있도록 했다.

기아차는 승차감 및 주행 성능 강화를 위해 리어 글라스 두께와 운전석 휠 가드 흡음 면적을 증대하는 등 소음진동(NVH)도 개선했다. 이밖에도 기아차의 커스터마이징 브랜드인 튜온을 통해 뒷좌석에서 DMB, 영화 등 미디어 시청이 가능한 후석 엔터테인먼트 시스템 탑재가 가능하다.

2021년형 K7의 가격은 가솔린 2.5 모델 3244만~3524만원, 가솔린 3.0 모델은 3613만~3819만원이다. 하이브리드 모델은 3639만~4032만원으로 책정됐다.

아울러 기아차는 2021년형 K7 출시에 맞춰 다양한 구매 지원 금융 프로그램을 마련했다. 최저 1.0% 저금리 또는 최장 60개월까지 할부 기간을 선택할 수 있는 1?2?3 스마트 저금리 할부 서비스, 레드멤버스 전용카드 1500만원 이상 결제 및 세이브오토 이용 고객에게 30만원 차량 할인과 30만원 캐시백을 증정하는 더블 캐시백 이벤트 등이 있다.

기아차 관계자는 “2021년형 K7은 새로운 디자인과 색상으로 고객의 선택 폭을 넓히고 선호 편의 사양을 기본 탑재해 준대형 세단의 수준을 또 한 번 높였다”며 “K7에 관심있는 고객들의 구매 지원을 위해 다양한 판촉 프로그램을 운영해 나갈 것”이라고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr