[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점이 각 4·5·7층 폴로매장에서 오는 18일까지 폴로 랄프로렌과 함께 고객이 옷을 제작할 수 있는 ‘CYO(Create Your Own)’ 행사를 진행한다. 이번 행사는 폴로 랄프로렌매장에서 고객이 키오스크에서 본인이 원하는 스타일의 옷(카라티·라운드티·맨투맨)을 선택한 후 10여 종의 캐릭터(폴로베어)와 짧은 문구를 티셔츠 앞·뒷면에 새겨 넣어 제작하는 되는 티다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr