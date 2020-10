LG유플러스, '대한민국 SNS대상' 2년 연속 종합대상 수상

[아시아경제 김흥순 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 11,750 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,448,689 전일가 11,750 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 [2020국감] 통신 3사 "넷플릭스 등 해외 CP에 망 사용료 받아야"LG유플러스, 만도와 '5G 실외 자율주행 로봇사업' 맞손LG유플러스, '자라섬재즈페스티벌' VOD 독점 제공 close 는 한국소셜콘텐츠진흥협회 주최 '제10회 대한민국 SNS대상 2020'에서 기업부문 최고상인 종합대상(과학기술정보통신부장관상)을 2년 연속 수상했다고 11일 밝혔다.

심사는 ▲SNS활용지수(SNSi)를 통한 정량평가(30%) ▲산학연 전문가 15여명이 참가한 전문가 평가(40%) ▲참여기업 및 기관 SNS전문가가 타 분야를 평가하는 내부전문가 평가(20%) ▲자체 홈페이지에서 실시한 사용자 투표(10%) 결과를 종합해 이뤄졌다.

대한민국 SNS대상에서 2년 연속 종합대상을 받은 기업은 LG유플러스가 처음이다. 페이스북 코리아가 마케팅 성공사례로 선정한 'LG벨벳 언택트 캠페인'을 비롯해 만우절을 기념해 깜짝 발행한 '홀맨' 콘텐츠, 인기 크리에이터와 협업한 유튜브 영상, 네이버 포스트 채널에 연재된 'U+아이들나라' 전문가 필진 콘텐츠 등이 우수사례로 선정됐다.

장준영 LG유플러스 브랜드마케팅담당은 "대한민국 SNS대상 종합대상 수상은 비대면 마케팅이 강화되며 다양한 SNS 채널을 통해 고객과 소통 접점을 확대하고, 발 빠르게 디지털 트렌드에 적합한 고객친화적 콘텐츠를 생산해 이뤄낸 결과"라며 "앞으로도 고객과 친근하게 소통하는 창구로 SNS를 적극 활용해 고객이 계속 구독하고 싶은 1등 SNS 채널로 거듭나겠다"고 말했다.

대한민국 SNS대상은 한국소셜콘텐츠진흥협회가 기업과 공공기관의 페이스북, 인스타그램, 블로그, 유튜브 등 SNS 활용현황을 평가해 고객, 국민과 활발하게 소통하고 있는 기업, 기관을 알리고 올바른 SNS 활용문화를 정착시키기 위해 2011년부터 시상했다.

