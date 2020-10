김성회, 금태섭 향해 "'문재앙' 부를 사람은 다 부르니 민주주의 맞죠?"

[아시아경제 나한아 기자] 김성회 열린민주당 대변인이 김용민 더불어민주당 의원의 진중권 전 동양대 교수 고소를 비판한 금태섭 전 의원을 향해 "지금도 문재앙이라고 부를 사람은 다 부른다"라고 반박했다.

김 대변인은 금 의원이 '김 의원의 진 전 교수 고발' 행위에 대해 "나는 이명박 전 대통령을 ‘쥐박이’, 박근혜 전 대통령을 ‘닭근혜’라고 불러도 소송 걱정하지 않는 나라에 살고 싶다. 문재인 대통령을 ‘문재앙’이라고 부르는 것도 마찬가지"라고 지적한 것에 반박했다.

김 대변인은 지난 8일 자신의 페이스북에서 "금태섭 의원님, 지금도 많은 분들 (홍준표 의원 포함) 문재앙을 거리낌 없이 외칩니다."라며 이같이 말했다.

그러면서 그는 "포스터도 만들고 글도 쓰고 외친다. (그럼에도 불구하고) 아무도 안 잡혀가고 아무도 처벌받지 않는다"라며 "대통령을 문재앙이라고 부를 수 있으니 민주주의가 맞죠?"라고 반박했다.

이어서 "김용민-진중권 논쟁은 진중권 씨가 김용민 의원과 라임이 연결이라도 돼 있는 양 모함한 것에 대한 대응이다"라고 덧붙였다.

한편, 김 의원은 자신을 '조국 똘마니'라고 칭한 진 전 교수를 "합리적 근거 없이 모욕적인 언행을 사용했으면 당연히 책임을 져야 한다"라고 주장하며 진 전 교수를 고소했다. 이에 금 의원은 "표현의 자유, 비판할 자유를 위축시키기 위해서 가장 자주 등장하는 무기가 ‘본보기 소송’"이라며 비판했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr