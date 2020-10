국민의힘 "울산 주상복합 화재, 철저한 원인조사와 재발방지 필요"

[아시아경제 이지은 기자] 울산 주상복합 아파트 화재와 관련, 국민의힘은 비상벨과 안내방송이 제때 안 나왔다는 주민 제보를 언급하며 "철저한 원인조사와 재발방지가 필요하다"고 목소리를 높였다.

배준영 국민의힘 대변인은 9일 구두논평을 통해 "추가적인 피해가 발생하지 않도록 신속한 화재진압과 인명구조가 이루어지길 바라며, 소방대원의 안전에도 유념해주시길 당부드린다"고 밝혔다.

배 대변인은 "주민들의 주장에 따르면 사고 당시 비상벨과 안내방송이 제때 안 나온 것으로 조사됐다"며 "차제에 철저한 원인조사를 통해 이러한 사고가 재발하지 않도록 대책 마련에 만전을 기해야 할 것"이라고 말했다.

울산소방본부에 따르면 지난 8일 오후 11시 14분 울산시 남구 달동의 한 주상복합 아파트에서 불이 나 주민 수백명이 대피하는 소동을 빚었다. 49명이 연기 흡입으로 병원으로 이송됐으며, 53명이 구조됐다. 사망자는 아직 확인되지 않은 상태다.

화재 원인으로는 콘크리트 벽에 스티로폼 단열재를 붙이는 '드라이비트' 공법이 지목되고 있으나, 아직 정확한 원인은 밝혀지지 않은 상태다.

