[세종=아시아경제 김현정 기자] 한국농어촌공사는 에티오피아 정부에서 발주한 '지하수 관개 및 농촌개발사업' 세부설계와 공사감리 컨설팅을 수주했다고 8일 밝혔다.

이 사업은 에티오피아 수도 아디스아바바 인근 지역의 지하수 관정과 관개개발사업을 포함하는 농촌개발사업이다. 공사는 민관 합동 컨소시엄을 구성해 사업을 수주했으며, 총사업비(1300억원)가운데 98억원 규모다.

공사는 101개 지하수 관정과 관개 파이프 등 관개시설을 설치하고 아다-베쵸 지역 농경지 4995ha에 농업용수를 공급할 계획이다. 또 농촌 진입도로, 식수공급시설, 농업기술면적, 농업가공센터 등 생산부터 가공에 이르는 전반적인 농업 인프라를 조성한다. 사업은 오는 12월 본격적으로 시작돼 약 60개월간 진행된다.

