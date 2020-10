이동우 롯데지주 신임 대표 "포트폴리오·미래전략 개선할 것"

8일 임시주총서 사내이사 선임

[아시아경제 차민영 기자] 이동우 롯데지주 롯데지주 004990 | 코스피 증권정보 현재가 29,400 전일대비 400 등락률 +1.38% 거래량 134,330 전일가 29,000 2020.10.08 14:11 장중(20분지연) 관련기사 손경식 회장 "기업규제 3법 '3%룰' 상당한 조정 있을 것"(종합)공정위, 빙그레의 해태아이스크림 인수 승인롯데, 대학생 취준생 5백명에 특별장학금 지급 close 신임 대표는 8일 "그룹의 포트폴리오와 미래전략을 개선하겠다"고 밝혔다.

이 대표는 이날 오전 서울 잠실 롯데월드타워에서 열린 롯데지주 임시주총에서 사내이사로 선임된 뒤 이같이 말했다.

그는 "(주주에게는) 지속해서 투자하고 싶은 회사를, 직원들에게는 다니기 자랑스러운 회사를 만들 것"이라고 덧붙였다.

이 대표는 지난 8월 롯데지주 이사회에서 황각규 전 부회장 겸 대표이사 후임으로 내정됐으며 이날 주총에서 사내이사로 정식 선임됐다.

롯데지주는 신동빈 회장·송용덕 부회장·이동우 전 롯데하이마트 대표이사 사장 등 3인 대표이사 체제로 전환하고 미래 전략을 추진해나갈 방침이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr