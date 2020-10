이낙연 민주당 대표 특보단장에 이개호 의원 임명

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 이개호 국회의원(더불어민주당·담양함평영광장성)이 이낙연 민주당 대표의 특보단장에 임명됐다.

민주당은 지난 7일 열린 최고위원회에 이 의원의 당대표 특보단장 임명을 보고하는 한편 특보단 구성에 착수했다.

단장에 임명된 이 의원은 현역의원은 물론 원외위원장, 외부전문가가 망라된 20명 내외의 특보단을 구성한다는 방침을 정하고 인선작업을 벌이고 있다.

이 의원은 “특보단은 당대표께 정책적, 정무적 자문을 충실히 수행, 당이 국정을 안정적으로 뒷받침하고 코로나 국난을 극복하는 데 중심에 서도록 노력해 나가겠다”고 밝혔다.

이어 “앞으로 특보단을 권역별, 직능별, 청년·여성 등 다양한 분야로 확대하는 한편 당대표와의 활발한 소통을 통해 특보단의 자문이 당 운영에 실질적으로 기여할 수 있도록 하겠다”고 운영방향을 밝혔다.

이낙연 대표가 전남도지사에 출마하면서 실시된 보궐선거에 당선돼, 3선의원이 된 이 의원은 전남도지사에서 당 대표에 이르기까지 이낙연 대표의 정치적 행보에 꾸준히 힘을 보태왔다.

