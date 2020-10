[아시아경제 양낙규 군사전문기자]서욱 국방부 장관이 8일 오전 마크 에스퍼 미국국방장관과 통화를 하고 굳건한 한미동맹 강화와 긴밀한 공조의 중요성을 재확인했다고 국방부가 밝혔다.

에스퍼 장관은 서 장관의 취임을 축하하면서, 오는 14일 미국 워싱턴D.C.에서 개최되는 제52차 한미안보협의회의(SCM)에서의 대면협의에 대한 기대감을 표명했다.

서 장관은 에스퍼 장관의 환대에 사의를 표명하고 SCM 성공 개최를 위해 긴밀히공조하기로 했다. 양 장관은 또 한미동맹을 미래지향적ㆍ상호보완적으로 심화ㆍ발전시켜나가기 위해 지속 협력해나가기로 했다.

취임 후 첫 미국행에 오르는 서 장관은 이번 SCM에서 한반도 전략안보환경 평가와 주한미군 현안, 전작권 전환 추진에 대한 사항 등을 주요 의제로 논의할 계획이다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr